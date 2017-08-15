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"أويحيى" وزيرا أولا خلفا لــ "تبون"

نشر يوم 2017/08/15 38039 36 مريم.ع "أويحيى" وزيرا أولا خلفا لــ "تبون"
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعيّن، أحمد أويحيى خلفا له.

في انفراد لـ "النهار أون لاين"، أتى تعيين، أويحيى، ساعات بعد عودة، تبون، من عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية، وتنقلاته على محور فرنسا، تركيا ومولدافيا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأضاف البيان أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عيّن رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا.

وباتت حكومة، تبون، الأقصر من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث غادر، تبون، منصبه بعد 79 يوما فحسب على تعيين الحكومة الأخيرة في 25 ماي الماضي.

ويُرتقب أن يتم تشكيل طاقم حكومي جديد في غضون الساعات القليلة القادمة، وسط توقعات بمحافظة "أويحيى" على أغلب طاقم الحكومة الحالية.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أولا بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

ويعدّ "أويحيى" (مواليد 2 جويلية 1952) خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان "تبون" عاد إلى الجزائر العاصمة زوال الاثنين (13.30 سا) من باريس، أين كان يقيم في الفندق الأكثر فخامة "The westin" المجاور لضاحية "لو موريس" وسط باريس.

ويرى مراقبون أنّه كان من الأجدر بـ "تبون" أن يلتزم بما صرح في البرلمان، حين أكّد أنّه لن يأخذ عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم (تشكيل حكومة تبون تمّ في 25 ماي الماضي).

ويركّز متابعون على أنّه كان يفترض بـ "تبون" ووزرائه التخلي عن عطلاتهم أو قطعها، تبعا للمشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصا غداة موجة الحرائق التي طالت 23 ولاية، والأمطار الطوفانية التي مست الجنوب، إلى جانب ما طبع منظومتي العقار الصناعي والإستثمار، وتجميد الحاويات عبر الموانئ، ما دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوجيه تعليمات صارمة وإستعجالية للحكومة بإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين  الإقتصاديين"، و"وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية".

المسار المهني للوزير الأول أحمد أويحيى

من مواليد 2 جويلية 1952 ببوعدنان ولاية تيزي وزو.

تخرج من المدرسة العليا للإدارة سنة 1975 قام كذلك بدراسات عليا في العلوم السياسية بالجزائر العاصمة.

من 1975 إلى 1981: سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية، ثم مستشار بسفارة الجزائر في أبيدجان في مرحلة ما بين 1981 إلى 1984.

من 1984 إلى 1989 عمل في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة كنائب ممثل لدى مجلس الأمن.

1989: مستشار في ديوان وزير الشؤون الخارجية .

من 1990 إلى 1991: مدير عام "افريقيا" بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .

في سبتمبر 1992: سفير الجزائر بمالي وبعد سنة وزير منتدب للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية.

1992: ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر، في إمضاء عقد السلام في باماكو، بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة لأزواد مالي. 

فيفري 1994: مدير الديوان برئاسة الجمهورية.

31 ديسمبر1995: رئيسا للحكومة 

جوان1997: نائبا بالمجلس الوطني الشعبي.

24  جوان 1997: رئيسا للحكومة

24  ديسمبر1999: وزير الدولة، وزير العدل، وجرى تمديد المنصب مرتين في 26 أوت 2000 و31 ماي 2001.

جانفي 1999 :أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

17 جوان 2002: وزير الدولة، ممثل خاص لرئيس الجمهورية إلى أن عيّن من جديد كرئيس للحكومة في 9 ماي 2003.

1992 :ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر البلد الوسيط في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة لأزواد مالي في باماكو.

23 جوان 2008: أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم

15  نوفمبر 2012 : تعيين أحمد أويحيى وزيرا أولا .

10  ماي و29 نوفمبر وديسمبر 2012 : قاد أويحيى الانتخابات التشريعية والمحلية واقتراع تجديد مجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي.

3 جانفي 2013: استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي.

7 ماي 2014 : كلّف أويحيى من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على استشارة القوى السياسية ، أهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية حول المراجعية التوافقية للدستور.

10 جوان 2015: أويحيى يقوم بصفقة مؤقتة بمهام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.

5 ماي 2016: أعيد انتخاب أويحيى أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

15 أوت 2017: رئيس الجمهورية يعين أويحيى وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون.

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2017-08-15T18:15:23+00:00
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je suis sur et certain que si TEBOUNE se presente au présidentiel 2019 il aura une majorité écrasante du peuple.
0
حنان - الشلف 2017-08-15T18:09:03+00:00
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حسبنا الله و نعم الوكيل
الله يجيب الخير و ينصر الحق
0
عباس شريط - البليدة 2017-08-15T18:03:56+00:00
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*** كل الشكر والتقدير لطاقم جريدة النهار ................................................
0
واحد من الشعب المذلول - جزاءر 2017-08-15T16:59:17+00:00
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هزولت يا. للمهزلة
0
hamid - france 2017-08-15T16:46:23+00:00
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la verite a revenir tromplement de terre pour les pauvre que lui protege les riches que lui aussi a 3000 bus avec tahkoute est maintenant les riche va etres tres riche que les pauvre bye bye choisir ceimtiere pas loins de vous plus said bouteflika qui a choisir au yahia bouche tros pas plus a rien faire seulement pour protijer les riches pouvoir assasin
0
2017-08-15T16:38:09+00:00
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كيف يمكن للمواطن الجزائري ان يركز على مشروع الحكومة المنحلة في اقل من سبعون يوم
0
mess belba - algerie 2017-08-15T16:27:40+00:00
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même pour ouyahia c 'est un limogeage , ministre d'etat directeur de cabinet du president et peut etre reellement son plus proche conseiller.voila qu'il est completement eloigné de la source du pouvoir pour faire administratif.
0
بهاء الدين 2017-08-15T16:22:30+00:00
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فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا
0
2017-08-15T16:15:20+00:00
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الخدمة الاولى هنينا من الافارقة وبن حبيلس
0
ميلود بوعزة - الجزائر 2017-08-15T16:07:56+00:00
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لم يكن سبب تنقلاته سببا في اقالته ومنذ ايام كانت بوادر اقلته واضحة الى العيان وهذا بعد تحديه لحداد وفتح ملفات حساسة وقطع الطريق عن عدة اشخاص كانوا سبب في نهب ثروات عن طريق مشاريع وهمية ...واقالته كانت ممهدة عند نشر اخبار عن تناقلته الى فرنسا والتقائه بنظيره الفرنسي وماهي الى حجة لذر الرماد عن العيون
0
lotfi - adrar 2017-08-15T16:06:41+00:00
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avatar
مافهمنا ولا شيء في هاد لبلاد
0
هدروق يوسف - ورقلة 2017-08-15T16:02:45+00:00
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avatar
احبك يابلادي بالجزائر
0
2017-08-15T15:59:22+00:00
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avatar
ربي يسطر............سكنات عدل لي الشعب ره يستنى فيها
0
جزائري - وهران 2017-08-15T15:56:16+00:00
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avatar
راينا املا في تبون فجائنا خبر تعيين اويحيا كالساعقة حسبن الله ونعم الوكيل في المافي
0
rahim - alger 2017-08-15T15:48:30+00:00
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avatar
j'aimerais bien que monsieur le 1er ministre actuelle si ahmed ouyahia applique l’annulation de l’imputation de l'irg concernant les fonctionnaire qui ont le salaire moin de trente mille da 30000.00 comme ca étais déclarer pas l'ancien 1er ministre
0
kamel - شلالة العداورة 2017-08-15T15:46:09+00:00
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avatar
كل من يخدم البلاد يطرد بففففف
0
2017-08-15T15:42:19+00:00
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avatar
الحمد لله والدوام لله والموت حق اللهم لطفك لطفك يارب
0
رياض - الجزائر 2017-08-15T15:41:01+00:00
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avatar
ما هذا الهراء يا جريدة الهراء :
.....كان يفترض بـ "تبون" ووزرائه التخلي عن عطلاتهم أو قطعها، تبعا للمشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد،!!!!!
......لتحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين"، و"وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية"!!!!!!
الكل يعلم ان السيد تبون لم يتحرش بأي متعامل اقتصادي بل أراد من حداد بالخصوص عدم التدخل في السياسة. و كان كل الشعب معاه في هذا الأمر.
أوليس في كل الجرائد تم التداول أن هناك العشرات من الشاريع المعطلة و التي كلفت خزينة الشعب المليارات أسفاد منها حداد........ماذا تقولون في هذا يا جريدة الخزي و النفاق و......
0
عمر - alger 2017-08-15T15:37:54+00:00
تعقيب
avatar
اليوم فقط تأكدت مليار بالمئة أن العصابات هي تحكم الجزائر
0
2017-08-15T15:33:08+00:00
تعقيب
avatar
Leeeeeeeh
0
ALI HAMEL - MEDEA 2017-08-15T15:27:37+00:00
تعقيب
avatar
ان شاء الله ربي يوفقه لما فيه الخير للعباد و البلاد
0
جزائري - الجزائر 2017-08-15T15:25:10+00:00
تعقيب
avatar
هذا ان دل على شيء إنما يدل على ان الحكومة هي الراعية الاولى على الفساد.
0
algerien 2017-08-15T15:24:18+00:00
تعقيب
avatar
A dieu l,Algérie Saïd Bouteflika commande frauduleusement l,algerie il a confirme la réunion rirante du cimetière ElAllia
0
2017-08-15T15:18:20+00:00
تعقيب
avatar
جريدة الرداءة و الذاتية بعيدة كل البعد عن الإحترافية
0
هههههههه - معسكر 2017-08-15T15:16:19+00:00
تعقيب
avatar
فال شين للبلاد
راس الفقر
يكره المسكين
والله لو كنا في ثورة مايصا هذا الشيء
0
Sami 2017-08-15T15:09:22+00:00
تعقيب
avatar
الله يرحم الشهداء فرنسا لم ترحل أبدا
0
L 2017-08-15T15:08:42+00:00
تعقيب
avatar
يا النهار راكي تعي
TU A DEPASSER TOUT LES LIMITES
TU NA AUCUN PERSONNALITER
0
khaled - 12000 2017-08-15T15:07:09+00:00
تعقيب
avatar
hona el djazier
0
محمد - الجزائر 2017-08-15T15:06:15+00:00
تعقيب
avatar
وهذا دليل ان بوتفليقة ليس هو من يسيير امور البلاد بل شقيقه وكنا نتكهن بهذه الامور سوف تقع ....
0
2017-08-15T15:04:05+00:00
تعقيب
avatar
تبون استقال قبل ذهابه إلى فرنس، بعدما تأكد بأن هناك تواطؤ بين محيط الرئيس ورجال الأعمال الوسخ، وفي نفس الوقت فخ لأو يحي حتى لا يترشح للرئاسيات. التوفيق للجميع
0
مبارك - أدرار 2017-08-15T15:00:19+00:00
تعقيب
avatar
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم إن هذا منكر ؟؟؟؟؟؟؟؟........
0
desesperee 2017-08-15T14:57:02+00:00
تعقيب
avatar
sidhoum essaid a le bras long et meme tres long l'algérie ne verra pas le bout du tunelle demain que dieu est pitié de nos ames inna lillah wa inna ilayhi raji3oun
0
15000000 - 23000 2017-08-15T14:56:13+00:00
تعقيب
avatar
mll;
0
اضكصض - لاهسنقض 2017-08-15T14:54:43+00:00
تعقيب
avatar
لا لالا السبب البلاد تباعت لرجال الأعمال تاع الهف ياه يزيدو يسرقو ويدعو الأمر الناهي في السلطة
0
HOCINE - الجزائر 2017-08-15T14:50:11+00:00
تعقيب
avatar
واش كاش برنامج جديد عند اويحي .........................؟
0
حميد - علاه تلهط؟ 2017-08-15T14:45:01+00:00
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كل الشعب سيقول: إنه سيناريو لكي يصبح الرئيس المقبل!
روحي يا بلادي روحي بسلامة!
0
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