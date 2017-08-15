"أويحيى" وزيرا أولا خلفا لــ "تبون"

في انفراد لـ "النهار أون لاين"، أتى تعيين، أويحيى، ساعات بعد عودة، تبون، من عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية، وتنقلاته على محور فرنسا، تركيا ومولدافيا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأضاف البيان أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عيّن رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا.

وباتت حكومة، تبون، الأقصر من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث غادر، تبون، منصبه بعد 79 يوما فحسب على تعيين الحكومة الأخيرة في 25 ماي الماضي.

ويُرتقب أن يتم تشكيل طاقم حكومي جديد في غضون الساعات القليلة القادمة، وسط توقعات بمحافظة "أويحيى" على أغلب طاقم الحكومة الحالية.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أولا بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

ويعدّ "أويحيى" (مواليد 2 جويلية 1952) خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان "تبون" عاد إلى الجزائر العاصمة زوال الاثنين (13.30 سا) من باريس، أين كان يقيم في الفندق الأكثر فخامة "The westin" المجاور لضاحية "لو موريس" وسط باريس.

ويرى مراقبون أنّه كان من الأجدر بـ "تبون" أن يلتزم بما صرح في البرلمان، حين أكّد أنّه لن يأخذ عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم (تشكيل حكومة تبون تمّ في 25 ماي الماضي).

ويركّز متابعون على أنّه كان يفترض بـ "تبون" ووزرائه التخلي عن عطلاتهم أو قطعها، تبعا للمشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصا غداة موجة الحرائق التي طالت 23 ولاية، والأمطار الطوفانية التي مست الجنوب، إلى جانب ما طبع منظومتي العقار الصناعي والإستثمار، وتجميد الحاويات عبر الموانئ، ما دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوجيه تعليمات صارمة وإستعجالية للحكومة بإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين"، و"وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية".

المسار المهني للوزير الأول أحمد أويحيى

• من مواليد 2 جويلية 1952 ببوعدنان ولاية تيزي وزو.

• تخرج من المدرسة العليا للإدارة سنة 1975 قام كذلك بدراسات عليا في العلوم السياسية بالجزائر العاصمة.

• من 1975 إلى 1981: سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية، ثم مستشار بسفارة الجزائر في أبيدجان في مرحلة ما بين 1981 إلى 1984.

• من 1984 إلى 1989 عمل في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة كنائب ممثل لدى مجلس الأمن.

• 1989: مستشار في ديوان وزير الشؤون الخارجية .

• من 1990 إلى 1991: مدير عام "افريقيا" بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .

• في سبتمبر 1992: سفير الجزائر بمالي وبعد سنة وزير منتدب للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية.

• 1992: ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر، في إمضاء عقد السلام في باماكو، بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة لأزواد مالي.

• فيفري 1994: مدير الديوان برئاسة الجمهورية.

• 31 ديسمبر1995: رئيسا للحكومة

• جوان1997: نائبا بالمجلس الوطني الشعبي.

• 24 جوان 1997: رئيسا للحكومة

• 24 ديسمبر1999: وزير الدولة، وزير العدل، وجرى تمديد المنصب مرتين في 26 أوت 2000 و31 ماي 2001.

• جانفي 1999 :أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

• 17 جوان 2002: وزير الدولة، ممثل خاص لرئيس الجمهورية إلى أن عيّن من جديد كرئيس للحكومة في 9 ماي 2003.

• 1992 :ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر البلد الوسيط في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة لأزواد مالي في باماكو.

• 23 جوان 2008: أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم

• 15 نوفمبر 2012 : تعيين أحمد أويحيى وزيرا أولا .

• 10 ماي و29 نوفمبر وديسمبر 2012 : قاد أويحيى الانتخابات التشريعية والمحلية واقتراع تجديد مجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي.

• 3 جانفي 2013: استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي.

• 7 ماي 2014 : كلّف أويحيى من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على استشارة القوى السياسية ، أهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية حول المراجعية التوافقية للدستور.

• 10 جوان 2015: أويحيى يقوم بصفقة مؤقتة بمهام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.

• 5 ماي 2016: أعيد انتخاب أويحيى أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

• 15 أوت 2017: رئيس الجمهورية يعين أويحيى وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون.