أويحيى: "أشكر بوتفليقة على ثقته وسأعمل على تنفيذ برنامجه"

وأعرب الوزير الأول، بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن يكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه.

وعلى هامش مراسم استلام مهامه الجديدة من الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قال: "اتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014".

وعبّر اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة" وان يكون "في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري", متوجها بالشكر الى السيد تبون على "ما بذله في اطار مهمته".

للإشارة، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعيّن، مكانه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.