3 جزائريين جرحى ضمن ضحايا هجوم برشلونة

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تواجد 3 جزائريين جرحى ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الخميس مدينة "برشلونة" الاسبانية وأسقط 114 ضحية.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان، عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجيةّ، أنّ الرعايا الجزائريين الثلاثة كانوا في رحلة سياحية إلى "برشلونة"، وأضاف أنّ المصابين الجزائريين يخضعون للعلاج وهم حاليا تحت المراقبة الطبية.

وأكد، بن علي شريف، أنّه تم إبلاغ عائلات المصابين عبر القنصلية الجزائرية ببرشلونة.

ضرورة هزم الإرهاب

قال الناطق باسم الخارجية أنّ "الاعتداء المميت الذي استهدف أبرياء ببرشلونة هو "عمل إرهابي مقيت ندينه بشدة"، وأضاف، بن علي شريف: "إذ نعبر عن تأثرنا العميق أمام هذا الاعتداء الشنيع الذي اقترف ببرودة دم، فإننا نتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا، ونؤكد تعاطفنا وتضامننا مع عائلات المصابين ومع الحكومة والشعب الاسباني الصديق".

وخلص المتحدث إلى التشديد على أنّ كافة المجتمع الدولي "مدعو إلى تكثيف الجهود لإلحاق الهزيمة بالإرهاب الذي يهدد استقرار البلدان وراحة الشعوب".

يذكر أن الاعتداء الارهابي الذي استهدف برشلونة، أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب حوالي 100 شخص، وسط حالة رعب وطوارئ متواصلة في عاصمة إقليم "كاتالونيا".