بوتفليقة: "الإجماع مبتغى مسيرتي السياسية"

قبل 96 ساعة عن الاجتماع التنسيقي المرتقب هذا الخميس بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، وأطراف الثلاثية، أبرز القاضي الأول في البلاد حتمية تحقيق إجماع وطني، في تصريح أتى ليؤكد على حتمية تعزيز مسارات السلم والمصالحة والتنمية الشاملة، وبواكير العقد الاجتماعي على مدار الـ 18 سنة المنقضية.

وأتت دعوة، بوتفليقة، أياما قبل الدخول الاجتماعي الجديد، وفي خطوة توجيهية مع اقتراب الحوار الاجتماعي المرتقب في 23 سبتمبر المقبل بمدينة غرداية.

وكان "النهار أون لاين" كشف أمس عن لقاء الخميس بقصر الحكومة الذي سيشهد حضور، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية و، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل.

ويسعى اللقاء لضبط جدول أعمال القمة الثلاثية المزمعة بعد نحو شهر من الآن، ولم تستبعد مصادرنا أن يتم تغيير مكان عقد الثلاثية، حيث يحتمل نقل حوار الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين إلى خارج عاصمة ميزاب.