بالفيديو...وزراء يُشيدون بالشيخ النوي

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، بأن برنامج طالع هابط الذي يقدمه الشيخ النوي، يعد من بين البرامج التلفزيونة الأكثر احترافية على الساحة الوطنية، من خلال تناول المواضيع ونقل انشغالات المواطنين عبر أنحاء الوطن، والكشف عن عيوب المشاريع وتقاعس المسؤولين الفاشلين .

وأشاد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بدوره بالبرنامج، موضحا بأنه من بين المتابعين للشيخ النوي بفضل المواضيع الحصرية التي يقوم بنشرها الى جانب جولاته في الجزائر العميقة، ليكون بذلك حمزة وصل حقيقة بين المواطن والمسؤول .

ونال الشيخ النوي وبرنامجه طالع هابط من طرف وزير السياحة عبد الوهاب نوري كل الاعجاب والثناء، حيث قال وزير السياحة في تصريح لقناة النهار بأن طالع هلبط يعد من بين أهم البرامج التي يتابعها، من خلال كشفه عن عيوب قطاع السياحة في الجزائر، وأهم التلاعبات التي يشهدها القطاع ، في ظل سعي الحكومة لمحاربة جميع اشكال الفساد في القطاع السياحي ، للنهوض بالسياحة الداخلية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني .