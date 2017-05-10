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بلال كباش يعود إلى الشاشة ويشكر كل الزملاء الإعلاميين بعد تعرضه لحادث مرور

نشر يوم 2017/05/10 284 0 مريم.ع بلال كباش يعود إلى الشاشة ويشكر كل الزملاء الإعلاميين بعد تعرضه لحادث مرور
تقدم الزميل بلال كباش بالشكر لكل الأسرة الإعلامية التي وقفت بجانبه وساندته بعد تعرضه لحادث مرور الأسبوع المنصرم.

وخلال برنامج "قهوة وجرنان" الذي يقدمه الزميل بلال كباش على قناة النهار، تقدم الأخير بالشكر الجزيل لكل الإعلاميين في القنوات والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة الذين كانوا بجانبه وساندوه بعد تعرضه لحادث مرور الأسبوع الفارط، كما شكر كل الزملاء بقناة النهار، وخص بالذكر كل من الزميل أنيس رحماني، والزميلة سعاد عزوز.

كما وجه بلال شكر خاص لكل متتبعي قناة النهار وبرنامج قهوة وجرنان الذين كانوا يسألون عنه ويتابعون حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرور.

ويذكر أن الزميل بلال كباش تعرض لحادث مرور على الطريق الرابط بين بن عكنون ودالي ابراهيم بالضبط في عين الله، أين تعرض لعدة لإصابات منها على مستوى القدم اليمنى.

وجدير بالذكر أنه بالرغم من الإصابة التي تعرض لها الزميل بلال كباش إلا أن هذا لم يمنعه من مزاولة عمله والإلتحاق بمقر النهار ليعود إلى الشاشة التي غاب عنها بضعة أيام. 

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