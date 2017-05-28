نشر فضائح النجوم عبر جريدة النهار.. في مقلب كاميرا كاشي قوية

"أردنا دمج الفكاهة مع الكاميرا الخفية في برنامج ما تضحكنيش"

قال معد ومقدّم برنامجي "اعرف نجمك" و"ما تضحكنيش" اللذين يبثان على قناة "النهار"، إن الأفكار التي تمّ تناولها في البرنامجين جديدة، ويمكن لها أن تصنع الفارق في البرامج الرمضانية التي تبثّ في مختلف القنوات التلفزيونية.

وفي هذا الصدد، قال ياسين في تصريحه لـصفحة "تيلي دي زاد":"برنامج اعرف نجمك تمّ من خلاله استضافة العديد من الفنانين والرياضيين المعروفين، وأردنا أيضا جمع الوجوه المعروفة واستضافتهم في برنامج الكاميرا الخفية، حيث أعمل أنا وزميلي إسلام عريس على نرفزة الضيوف، ثم أتوعدهم بنشر الفضائح عبر جريدة النهار، واتهامهم بالرشوة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى العنف، حيث يقوم العديد منهم على تكسير الاستوديو".

أما برنامج "ما تضحكنيش"، فقال ياسين:"إنه برنامج فكاهي بالدرجة الأولى، وفيه جزء من الكاميرا الخفية، حيث أقدّم طلبا لأحد المواطنين لسرد حكاية، بشرط أن تكون هذه الحكاية غير مضحكة للفوز بـ 2000 دينار، وبعدها أطلب منه أن يحكي حكاية ثانية، تكون هي الأخرى غير مضحكة، ويُمنع هو من الضحك للفوز بـ 4 آلاف دينار، وهكذا دواليك".

هذا وينتظر ياسين كنتاش من هذا البرنامج أن يصنع الفارق، على اعتبار أنه فكرة جديدة لم يسبق تناولها في أيّ وسيلة إعلامية.