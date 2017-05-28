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الجزائر تشهد أطول ساعات صيام في العالم العربي
نشر يوم 2017/05/28
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النهار أون لاين
#رمضان
#الجزائر
#العالم العربي
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