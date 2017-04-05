الرئيسية أخبار عالمية مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم إنتحاري بباكستان

مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم إنتحاري بباكستان

  • 05/04/2017
  • النهار أون لاين
  • 1308
  • 0
مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم إنتحاري بباكستان تحميل الملف

لقي 6 أشخاص حتفهم بينهم 4 عسكريين وأصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، بعد أن فجر إنتحاري كان يستقل دراجة نارية نفسه في مدينة لاهور بشرق باكستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن التفجير وقع صبيحة اليوم بجنوب شرق مدينة لاهور، مشيرة أن الإنتحاري استهدف عسكريين كانوا يرافقون مجموعة من المتطوعين المشاركين في حملة التعداد السكاني التي تجرى في البلاد. وفي ذات السياق، قال مصدر امني، أن الإنتحاري كان يستقل دراجة نارية. ولم تعلن أي جهة إرهابية مسؤوليتها عن الحادث.

موضوع : مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم إنتحاري بباكستان
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: