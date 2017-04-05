مقتل وإصابة 28 شخصا في هجوم إنتحاري بباكستان

لقي 6 أشخاص حتفهم بينهم 4 عسكريين وأصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، بعد أن فجر إنتحاري كان يستقل دراجة نارية نفسه في مدينة لاهور بشرق باكستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن التفجير وقع صبيحة اليوم بجنوب شرق مدينة لاهور، مشيرة أن الإنتحاري استهدف عسكريين كانوا يرافقون مجموعة من المتطوعين المشاركين في حملة التعداد السكاني التي تجرى في البلاد. وفي ذات السياق، قال مصدر امني، أن الإنتحاري كان يستقل دراجة نارية. ولم تعلن أي جهة إرهابية مسؤوليتها عن الحادث.