روسيا تعتقل 6 أشخاص للإشتباه في صلتهم بتنظيمين إرهابيين

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الروسية إعتقلت 6 أشخاص ينحدرون من آسيا الوسطى وذلك للإشبتاه في وجود صلة بينهم وبين تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن لجنة التحقيق في تفجير محطة مترو سانت بترسبورغ، قولها، إنه تم اليوم إعتقال 6 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى للاشتباه بصلتهم بتنظيمي داعش والنصرة. ويأتي هذا بعد يومين من وقوع انفجار في محطة مترو انفاق مدينة سانت بترسبورغ والذي خلف مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بجروح. ونشرت السلطات الروسية، أمس الثلاثاء، صور وهوية المشتبه به الرئيسي في التفجير.