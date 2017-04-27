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سفينة استطلاع روسية تصطدم بسفينة تجارية قبالة سواحل إسطنبول

نشر يوم 2017/04/27 7252 0 النهار أون لاين سفينة استطلاع روسية تصطدم بسفينة تجارية قبالة سواحل إسطنبول
أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس، إن سفينة استطلاع روسية اصطدمت بسفينة شحن في البحر الأسود، شمال غربي مضيق البوسفور.

وحسبما أورده التلفزيون التركي "أن تي في" فإن خفر السواحل التركي، انتشلت 78 جنديا روسيا من أفراد طاقم سفينة الإستطلاع  الروسية،

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفينة استطلاع بحرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة أخرى.

وأضافت الوزارة، أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، الذي وقع الخميس على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.

وحسب البيان لوزارة الدفاع الروسية، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، فإنه لم يصب أحد من طاقم السفينة، وأنهم يحاولون إنقاذها. 

 

 

 

 

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