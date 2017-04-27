اعتقال ضابط ألماني مشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي ضد اللاجئين

وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، أن الضابط - البالغ من العمر 28 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه نظرا لقوانين الخصوصية - تم اعتقاله من قبل الشرطة خلال تدريب في قاعدة بوندسفير، بمدينة هاميلبرج، في ولاية بافاريا. وأضافت أن الشرطة فتشت - أيضا - 16 موقعا في ألمانيا والنمسا وفرنسا، ما أسفر عن كشف أدلة قادت إلى القبض عليه.

ويعتقد المحققون، أن دافع الضابط الألماني وراء تخطيط الهجوم هو "كراهية الأجانب"، مشيرين إلى أن الاعتداء كان سيستهدف المهاجرين واللاجئين على الأرجح.

وأوضح مدعو العموم، أن الضابط أخفى سلاحا محملا بالذخيرة في دورة مياه بمطار فيينا، في جانفي الماضي، ثم اعتقل بعدها بفترة وجيزة من قبل الشرطة النمساوية، عندما عاد في فيفري، لاستعادة السلاح من المطار، ولكنها أطلقت سراح الضابط، مرة أخرى، لعدم كفاية الأدلة، إلا أن بصمات المشتبه به تشير إلى أنه حاول في أواخر 2015 استخدام اسم مستعار للتسجيل بشكل زائف على أنه لاجئ سوري في ألمانيا.

وأوضحت "دويتشه فيله"، أن الضابط لم يجذب انتباه السلطات، رغم أنه كان يتحدث اللغة الفرنسية وليس العربية خلال هذا الوقت الذي تم وضعه في فرنسا، حيث توجد كتيبة فرنسية-ألمانية مشتركة.

ويعتقد المدعون، أن الضابط الألماني خطط لاستخدام السلاح الذي خبأه في مطار فيينا لتنفيذ "جريمة خطيرة"، مؤكدين أن "السلاح كان غير قانوني ولم يحصل عليه من قاعدته في بوندسفير".