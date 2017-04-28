إعتقال جندي ألماني كان يخطط لشن هجوم مسلح بدوافع عنصرية

وذكرت النيابة في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، أن خلفية الجندي الذي لم تكشف عن هويته والبالغ من العمر 28 عاما، "تدل على أنه يكره الأجانب". وجاء في بيان النيابة، أنه تم الكشف عن هذه القضية الغريبة، في عملية مشتركة للشرطة، في ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، جرت خلالها مداهمة 16 موقعا. وإعتقلت الشرطة، أول أمس الأربعاء، الجندي الذي يعمل في العادة في قاعدة عسكرية فرنسية ألمانية في إلكيرتش، في ضاحية ستراسبورج بالحدود الألمانية الفرنسية. ولم يعط المحققون بعد معلومات عن الأهداف المحتملة.