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تعرض أكثر من 300 طالب لتسمم غذائي في فرنسا

نشر يوم 2017/04/28 11920 0 عطار براهيم تعرض أكثر من 300 طالب لتسمم غذائي في فرنسا
أصيب أكثر من 300 طالب بحالة إعياء، أمس الخميس، بسبب ما يشتبه في كونه تسمما غذائيا في مدينة روان، شمال شرق فرنسا، حسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ويعاني الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و 12 عاما، من أعراض قيء وغثيان، عقب تناول وجبات غداء مدرسية، تم إعدادها بالمطعم الرئيسي في المنطقة. ونقلت مصادر إعلامية، عن مدير مكتب شرطة نورماندي، "تلقى الأطفال العلاج على أيدي مجموعة شملت أطباء وممرضات، وفرق إنقاذ في 41 مدرسة و6 رياض أطفال."  وتم إرسال 25 طفلا إلى خدمات الطوارىء، فيما خضع الآخرون للعلاج في مدارسهم بعد ملاحظة إصابة العديد.

وتجري عناية بالأطفال حتى الآن بحسب ماكشفته ذات المصادر، ليعقب ذلك إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

 

                    

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