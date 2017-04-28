المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يؤكد نتائج الاستفتاء ويرفض طعن المعارضة

وأوضح المجلس، حسبما نقله وسائل إعلام تركية، أن نسبة رفض التعديلات بلغت 48.59 بالمئة وأن نسبة المشاركة بلغت 87.45 بالمئة.

وسيسفر الاستفتاء على 18 تعديلا دستوريا، حيث ستنتقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. كما سيتم عقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا للدستور الجديد عام 2019، وعقبها سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلدريم.

كما أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، رفضه الالتماس المقدم من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أمس، باحتساب نتيجة الاستفتاء غير صحيحة.