بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بينهم امرأة بتهمة الإرهاب في لندن

وأكدت شرطة لندن في بيان لها، أورده موقع "روسيا اليوم"، إن الأشخاص الـ 4 تم توقيفهم بتهمة التحريض وإعداد لأعمال إرهابية.

وأضاف ذات البيان، أنه خلال العملية الأمنية أصيبت امرأة متورطة أيضا بالرصاص، تم نقلها إلى المستشفى.

ولم تكشف الشرطة البريطانية هوية الموقوفين في حين اكتفت بذكر أنهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات .

للتذكير، تم أمس إلقاء القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي.