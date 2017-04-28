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بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بينهم امرأة بتهمة الإرهاب في لندن

نشر يوم 2017/04/28 4729 0 عمر.ت بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بينهم امرأة بتهمة الإرهاب في لندن
شنت الشرطة البريطانية، حملة أمنية لمكافحة الإرهاب في قلب العاصمة لندن، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بينهم امرأة بتهمة التحريض على أعمال إرهابية.

وأكدت شرطة لندن في بيان لها، أورده موقع "روسيا اليوم"،  إن الأشخاص الـ 4 تم توقيفهم بتهمة التحريض وإعداد لأعمال إرهابية.

وأضاف ذات البيان، أنه خلال العملية الأمنية أصيبت امرأة متورطة أيضا بالرصاص، تم نقلها إلى المستشفى.

ولم تكشف الشرطة البريطانية هوية الموقوفين في حين اكتفت بذكر أنهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات .

للتذكير، تم أمس إلقاء القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي.

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