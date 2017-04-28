الجيش النيجيري يقضي على 15 إرهابيا بشمال البلاد

وأوضح المتحدث باسم الجيش، كينسلي صمويل في بيان، أن الاشتباكات وقعت أمس الخميس بعدما شن عناصر من بوكو حرام هجوما على قاعدة في غابة "سمبيسا" شمال البلاد، استخدموا فيه عددا ضخما من الأسلحة، مضيفا أن الإشتباكات أسفرت عن القضاء على 15 إرهابيا وحجز أسلحتهم في النهاية.

وكشف صمويل، أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من الإرهابيين، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في صفوف الجيش.

يشار، إلى أن غابة "سمبيسا" شكلت معقلا للحركة المتشددة لفترة طويلة، حتى أعلنت الحكومة القضاء على الجماعة العام الماضي، ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تنفذ هجماتها الانتحارية بشمال نيجيريا وبمنطقة بحيرة تشاد.