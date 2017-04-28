أمن باتنة يحجز 37 قطعة أثرية من العهد الاستعماري والروماني

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المحجوزات تتمثل في "10 قطع نقدية فضية اللون تعود للحقبة الاستعمارية باسم نابليون و24 قطعة نقدية صغيرة ومتوسطة الحجم تعود الى الفترة الرومانية بالإضافة الى قلادتين برونزيتين كبيرتي الحجم وقلادة أخرى متوسطة ذات لون أصفر وسيف ذي مقبض أصفر".

ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن بكل من ولايتي تلمسان والبليدة، مؤخرا، من توقيف شخصين وحجز 45 كلغ من الكيف وقرابة 7000 قرص مهلوس.

وفي ذات السياق، كشفت مديرية الأمن الوطني، أن فرق الشرطة قامت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعمليات مداهمة وصفتها بالنوعية، طالت مختلف المدن، خاصة النقاط المشبوهة بكل من معسكر، سوق اهراس، سعيدة ، سطيف والنعامة، مكنت من حجز 4.425 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للتجارة غير شرعية.

كما تم خلال هذه العمليات، "حجز أسلحة بيضاء مختلفة تستعمل في السرقة والسطو على المواطنين مع توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم أغلبهم مسبوقين قضائيا".