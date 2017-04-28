رئيس تنزانيا يطرد 10 آلاف موظف بسب تزوير شهاداتهم

أمر رئيس تنزانيا ، جون ماغوفولي ، الجمعة بفصل أكثر من 9900 موظف مدني ،على الفور بعد أن كشفت عملية تحقيق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد ، عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة .وتوعد الرئيس التنزاني ماغوفولي بعد انتخابه في 2015 ، بتطهير أغلب المؤسسات الادارية والاقتصادية ، من الموظفين الذين يثبت تزويرهم للشهادات العلمية والدراسية ، وأقال العديد من المسؤولين في الدولة كرئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس هيئة الموانئ .وأمر ماغوفولي بإعلان أسماء المخطئين ، ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم ، مؤكدا على أن الحكومة كانت تخسر أكثر من 107 ملايين دولار سنويا في دفع رواتب موظفين وهميين .



