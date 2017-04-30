أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

طرد قرابة 4 آلاف عامل من مناصبهم في عملية تطهير جديدة بتركيا

نشر يوم 2017/04/30 4530 0 عمر.ت طرد قرابة 4 آلاف عامل من مناصبهم في عملية تطهير جديدة بتركيا
أعلنت الحكومة التركية، أمس السبت، أن السلطات المحلية طردت أزيد من 3900 عامل من مناصبهم في ثاني عملية تطهير كبيرة تشهدها البلاد، بعد عملية التطهير الأولى التي وقعت بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة شهر جويلية الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية، نقلا عن مرسوم حكومي نشر في الجريدة الرسمية، أن عملية الطرد شملت حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين بمديرية الشؤون الدينية إضافة إلى 1200 فرد من القوات المسلحة من بينهم قرابة 600 ضابط.

وأضاف ذات المصدر، أن إقالة هؤلاء الأشخاص جاءت للاشتباه في وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن القومي.

وكانت السلطات التركية، يوم الأربعاء الماضي، قد أوقفت أكثر من 9 آلاف من أفراد الشرطة عن العمل، وجرى اعتقال ألف آخرين في إطار تحقيق عن صلات مزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تقول أنقرة أنه مدبر الانقلاب الفاشل، فيما ينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا