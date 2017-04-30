طرد قرابة 4 آلاف عامل من مناصبهم في عملية تطهير جديدة بتركيا

وذكرت وسائل إعلام تركية، نقلا عن مرسوم حكومي نشر في الجريدة الرسمية، أن عملية الطرد شملت حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين بمديرية الشؤون الدينية إضافة إلى 1200 فرد من القوات المسلحة من بينهم قرابة 600 ضابط.

وأضاف ذات المصدر، أن إقالة هؤلاء الأشخاص جاءت للاشتباه في وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن القومي.

وكانت السلطات التركية، يوم الأربعاء الماضي، قد أوقفت أكثر من 9 آلاف من أفراد الشرطة عن العمل، وجرى اعتقال ألف آخرين في إطار تحقيق عن صلات مزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تقول أنقرة أنه مدبر الانقلاب الفاشل، فيما ينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.