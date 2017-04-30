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القوات الفرنسية تقضي على أكثر من 20 مسلحا في الحدود المالية-البوركنابية

نشر يوم 2017/04/30 6736 0 مهدي فيراس القوات الفرنسية تقضي على أكثر من 20 مسلحا في الحدود المالية-البوركنابية

أعلنت القوات الفرنسية في بيان اليوم الأحد القضاء على أكثر من 20 مسلحا كانوا يختبئون في غابة غربي إفريقيا على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو في نهاية الأسبوع.

وأضاف البيان أن العملية شملت قصفا جويا وأرضيا، ولم تحدد المجموعة المسلحة المستهدفة.

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