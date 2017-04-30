10 قتلى جراء فيضانات بوسط جزيرة "جاوة" في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الإندونيسية لتدبير الكوارث أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين جراء فيضانات اجتاحت اليوم الأحد، محافظة وسط جزيرة "جاوة".

وأوضح المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو في تصريح للصحافة أن "الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية تتسبب في فيضانات عمت خمس قرى في منطقة ماجيلانغ" معلنا عن أن الحصيلة الأولية تشمل عشرة قتلى ومفقودين اثنين وأربعة مصابين بجروح خطيرة.

أضاف المتحدث أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى فيما تم إجلاء 170 شخصا بعد أن ارتفع منسوب المياه التي اجتاحت 71 منزلا مشيرا إلى أن فرق الانقاذ التابعة للجيش والشرطة ولجن الإغاثة المحلية تواصل البحث عن المفقودين.

يذكر أن 63 مليون نسمة من سكان إندونيسيا البالغ عددهم الاجمالي 260 مليون نسمة يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات من بينهم 40 مليون نسمة يقطنون في مناطق معرضة للانهيارات الأرضية بفعل تهاطل الأمطار الموسمية الغزيرة.