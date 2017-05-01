4 قتلى وعشرات الجرحى في أعاصير بتكساس الأمريكية

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بسبب أعاصير ضربت شرق ولاية تكساس الأمريكية مساء أمس السبت، فيما توقعت السلطات ارتفاع عدد الضحايا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية حدوث ثلاثة أعاصير في مدينة كانتون الواقعة على بعد 95 كم شرقي مدينة دالاس، في مقاطعة فان زانت.

وصرحت لو آن إيفريت رئيسة بلدية كانتون في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لدينا أربع حالات وفاة على الأقل. الأضرار واسعة النطاق في المنطقة المتضررة. الأمر مفجع ومقلق. 49 شخصا يعالجون من إصابات".

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن العواصف تسببت في فيضانات في ولايات مجاورة فقتلت امرأة عمرها 72 عاما في جنوب غرب ميزوري بعد أن جرفتها المياه في سيارتها.

كما ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن امرأة أخرى لقيت حتفها عندما سقطت شجرة على منزلها المتنقل في ديويت بولاية أركنسو.

ونشرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" صورا لانقلاب سيارات وسقوط أشجار وتدمير منازل وتناثر الحطام في الشوارع وانقطاع خطوط الكهرباء بسبب الرياح العاتية، فيما أعلن حاكما ولايتي ميزوري وأوكلاهوما حالة الطوارئ بسبب الفيضانات.