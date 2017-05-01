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لندن تؤكد صعوبة محادثات الخروج من الإتحاد الأوروبي

نشر يوم 2017/05/01 4263 0 عطار براهيم لندن تؤكد صعوبة محادثات الخروج من الإتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، صعوبة محادثات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي رغم بروز "حسن نوايا" بين الطرفين.

وأشارت ماي  في تصريحات، أمس الاحد، إلى أن محادثات الإتحاد الأوروبي، مع المسؤولين البريطانيين، أظهرت صعوبة خروج بريطانيا، من الإتحاد معبرة، عن ثقتها في التوصل إلى إتفاق بخصوص المسألة. وأشارت إلى وجود حسن نوايا، من الجانبين، بخصوص تسوية وضعية مواطني الإتحاد الاوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة من جهة  والبريطانيين المقيمين في أماكن أخرى في أوروبا، من جهة أخرى مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يريد معالجة "فاتورة طلاق" المملكة المتحدة منه في مرحلة مبكرة من عملية "بريكست". وأضافت أن قادة الاتحاد الأوروبي، حريصون على "بدء مناقشات حول المال" مؤكدة  ضرورة وضوح الرؤية بين الطرفين، ليس فقط بشأن ترتيبات خروج بلادها، من الإتحاد الأوروبي وكيفية إنسحابها،  ولكن أيضا بشأن شكل علاقتهما المستقبلية.

يذكر أن زعماء الإتحاد الأوروبي،عقدوا يوم أمس، قمة في بروكسل بحثوا خلالها مسألة خروج بريطانيا من الإتحاد.

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