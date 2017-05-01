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مصرع 10 أشخاص وحوالي 170 متشرد في فيضانات غربي إندونيسيا

نشر يوم 2017/05/01 5824 0 عطار براهيم مصرع 10 أشخاص وحوالي 170 متشرد في فيضانات غربي إندونيسيا
لقي 10 أشخاص مصرعهم في فيضانات مفاجئة، ضربت مقاطعة وسط جاوة، غربي إندونيسيا.

وأفاد المتحدث، بإسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في أندونيسيا، بورو نوغروه، في تصريحات له،  بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد إثنان آخران، جراء وقوع فيضانات مفاجئة، في مقاطعة وسط جاوة  غربي البلاد، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة، هطلت بغزارة في 5 قرى بمنطقة "ماغيلانغ" مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة  وسيول جارفة. كما أشار إلى إصابة 4 أشخاص بعدما جرفتهم السيول، ليتم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج مثلما تم نقل حوالي 170 شخصا إلى مأوى آمن بعد أن دمرت السيول 71 منزلا.

وقال أن حوالي 1500 جندي ورجل شرطة وفرد أمن، من مكتب بحث وإنقاذ محلي، ووكالة الكوارث شاركوا في جهود الإنقاذ. 

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