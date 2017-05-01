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كوريا الشمالية تهدد أمريكا بإغراق غواصتها النووية في حال قيامها بعمل استفزازي

نشر يوم 2017/05/01 21037 0 عمر.ت كوريا الشمالية تهدد أمريكا بإغراق غواصتها النووية في حال قيامها بعمل استفزازي
هددت جمهوريا كوريا الشمالية، نظيرتها الأمريكية بإغراق غواصتها النووية "يو اس اس ميتشجان" التي رست في بإحدى الموانئ لكوريا الجنوبية، وذلك في حال استمرت في عملها الاستفزازي ضدها.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الاحد، أن هذا التهديد يأتي بعد ساعات قلائل  من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون سعيدا إذا اقدمت كوريا الشمالية على اجراء تجربة نووية جديدة وأن واشنطن لن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.

وأضافت مصادر إعلامية، أن الغواصة الأمريكية "لن تستطيع أن تصعد مرة أخرى إلى السطح بعد أن تواجه مصيرا بائسا وتتحول إلى مجرد خيال تحت الماء في حال قيام واشنطن بعمل استفزازي ضد كوريا الشمالية".

 

وقالت المصادر، "في حالة تهديد كوريا الشمالية، فإن ما تملكه من رادع نووي سوف يحول حاملات الطائرات الأمريكية وغواصاتها النووية وغيرها من العتاد العسكري للولايات إلى قطع متناثرة من المعادن السائلة".

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