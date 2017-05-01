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الجيش الفرنسي يقضي على 20 إرهابيا خلال عملية عسكرية بشمال مالي

نشر يوم 2017/05/01 10517 0 عمر.ت الجيش الفرنسي يقضي على 20 إرهابيا خلال عملية عسكرية بشمال مالي
أعلن الجيش الفرنسي، أنه تمكن من القضاء على 20 إرهابيا خلال عملية برية وجوية شنها على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

وأوضح الجيش الفرنسي في بيان له، أمس الأحد، إنه في إطار عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في دول منطقة الساحل الـ 5 (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو) ، شنت قواتها في مطلع هذا الأسبوع عملية عسكرية قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو قضت خلالها  على أكثر من 20 إرهابيا ، مشيرة إلى أن العملية شملت ضربات جوية وبرية دون أن تحدد هوية الجماعة المستهدفة.

يذكر، أن قوات الجيش الفرنسي العاملة في إطار عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في الساحل في شمال مالي، أعلنت أنها قتلت خلال العام الماضي نحو 150 إرهابيا في منطقة الساحل وصادرت أكثر من 6 أطنان من الذخائر والمتفجرات. 

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