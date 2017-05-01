إصابة شرطيين أثناء تفريقهما لاحتجاجات أول ماي في فرنسا

وحسبما افادت به قناة "بي اف أم تي في" الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية استخدمت خلال هذه المسيرات النقابية التي تتزامن مع عيد العمال الغاز المسيل للدموع.

وأضاف المصدر، أنه جرح شرطيين أثناء قيامهما بتفريق الاحتجاجات التي طغت عيها أعمال العنف والشغب.

وأشار ذات المصدر، إلى أن معظم الشباب المتظاهرين قاموا بإخفاء وجوههم خلف أقنعة، موضحة أنهم القوا على الشرطة الحجارة وقنابل المولوتوف.

وحسبما أفاد به ذات المصدر، فإن الدخان المسيل للدموع غطى أجواء ساحة الباستيل، في حين أن الشرطة تمكنت من تفريق الحشود، وإبعاد أكثر المتظاهرين عدوانية.

وأكد ذات المصدر، أن الشرطة أحاطت بنحو 150 من المتظاهرين، مبرزة، أن مسيرات النقابات توقفت لفترة من الزمن، ولحد الأن لم ترد معلومات عن وجود معتقلين.