واشنطن تحذر أوروبا من فرضية هجمات إرهابية أخرى

وتنشر وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل منتظم تعليمات إلى مواطنيها المقيمين، أو المسافرين، إلى الخارج. وقد قام المكتب القنصلي بوزارة الخارجية الأمريكية، بتحديث التحذير الخاص بأوروبا. وتحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بأن فرضية هجمات إرهابية لاتزال قائمة في أوروبا. كون أن الجماعات المتطرفة، منها تنظيم الدولة الإسلامية مايعرف بـ "داعش" والقاعدة والجماعات الأخرى المنتمية إليهما ، لديها القدرة على تخطيط وتنفيذ الهجمات الارهابية في أوروبا.

وكان آخر تحذير من السفر إلى أوروبا أصدرته وزارة الخارجية، في نوفمبر الماضي، عقب إجهاض السلطات الفرنسية خطة لتنفيذ هجوم إرهابي قبل موسم عطلة الشتاء، وهو التحذير الذي إنتهت مدته في فيفري الماضي.