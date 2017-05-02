ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية بشرط .. !!

وقال ترامب، في حوار أجراه مع وكالة "بلومبرغ نيوز" للأنباء "إذا كان مناسبا لي أن ألتقي معه سيشرفني أن أفعل ذلك". مضيفا أنه إذا كانت هناك فرصة لحدوث ذلك ظل ظروف مناسبة وصحيحة.. سأفعل ذلك".

و يسود منطقة شبه الجزيرة الكورية، توترا حادا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب إستمرار بوينغ يانغ، في برامجها الباليسيتة والنووية. وحذرت كوريا الشمالية، أمس الإثنين، بأنها ستقوم في أي وقت، بتجربة نووية سادسة، كما ذكرت أيضا انها لن ترضخ أبدا لضغوطات الولايات المتحدة، التي اطلقت حملة تهدف حسبها إلى "عزل و خنق" البلاد.

ويذكر أن كوريا الشمالية، قامت منذ 2008 بـ 5 تجارب نووية بينها إثنين عام 2016.