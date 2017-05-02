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مقتل 8 مسلحين من طالبان في غارة لطائرة بدون طيار أمريكية بشرق أفغانستان

نشر يوم 2017/05/02 2170 0 عطار براهيم مقتل 8 مسلحين من طالبان في غارة لطائرة بدون طيار أمريكية بشرق أفغانستان
لقي 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم، في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية، بدون طيار، في إقليم نانجارهار، شرقي أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤولون أفغان أمس الاثنين.

وأوضح المسؤولون، في تصريح نشرته وكالة، خاما برس، الأفغانية للأنباء، أن الغارة الجوية نفذت في مقاطعة، شابارهار، التي تعد معقلا للعديد من المسلحين التابعين لحركة طالبان، والموالين لتنظيم داعش. وقال مسؤولون أمنيون، في نانجارهار، أن قوات أفغانية، نفذت عمليات أمنية ، في منطقة بيخا، بمقاطعة، أتشين، يوم أمس الإثنين،  وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين منتمين لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم زعيم بارز بالتنظيم. وتكثف قوات الأمن الأفغانية بمساعدة القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد  من جهودها لمكافحة العناصر المسلحة التي تهدد أمن أفغانستان.

وهددت حركة  طالبان في بيان لها أمس، أنها ستكثف عملياتها ضد القوات الأفغانية، والقوات الأجنبية، وستستهدف البنية التحتية العسكرية، والإستخباراتية، لتلك القوات، مضيفة أن عملياتها ستجمع بين الهجمات التقليدية، والإنتحارية وأساليب حرب العصابات.

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