أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة إنتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم

نشر يوم 2017/05/02 3009 0 عطار براهيم إعادة إنتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم
أعاد حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا، أمس الإثنين، إنتخاب، طيب رجب أردوغان، رئيسا للحزب بعد غيابه عن هذا المنصب نحو 3 أعوام وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وقال نائب رئيس الحزب، ياسين أقطاي، في تصريحاته للصحفيين عقب  إجتماع للمجلس التنفيذي للحزب إن احتفالا سيعقده الحزب اليوم الثلاثاء،  للترحيب بمؤسسه الرئيس أردوغان ولتجديد عضويته. ومن المقرر أن يقدم أردوغان، أولا طلبا بالتسجيل لدى الحزب، ليقوم بعدها  بإلقاء كلمة أمام الحفل الذي .سيضم كافة مسؤولي الحزب ومشرعيه، وغيرهم من المسؤولين المعنيين. وبحسب أقطاي، سيعاد إنتخاب رئيس البلاد، رئيسا للحزب خلال جلسة "غير عادية" في 21 ماي الجاري. وكان أردوغان ترأس الحزب على مدى 13 عاما منذ 2001  ليتنحى عن رئاسة الحزب. 

وفي أوت 2014  حيث كان الدستور حين ذلك يحظر على الرئيس، الإنتماء إلى أي حزب سياسي، بالاستناد إلى مبدأ عدم إنحياز رئيس الدولة. غير أن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في إستفتاء 16 أفريل الجاري، تمهد الطريق للرئيس للإنتماء لحزب سياسي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا