إعادة إنتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم

وقال نائب رئيس الحزب، ياسين أقطاي، في تصريحاته للصحفيين عقب إجتماع للمجلس التنفيذي للحزب إن احتفالا سيعقده الحزب اليوم الثلاثاء، للترحيب بمؤسسه الرئيس أردوغان ولتجديد عضويته. ومن المقرر أن يقدم أردوغان، أولا طلبا بالتسجيل لدى الحزب، ليقوم بعدها بإلقاء كلمة أمام الحفل الذي .سيضم كافة مسؤولي الحزب ومشرعيه، وغيرهم من المسؤولين المعنيين. وبحسب أقطاي، سيعاد إنتخاب رئيس البلاد، رئيسا للحزب خلال جلسة "غير عادية" في 21 ماي الجاري. وكان أردوغان ترأس الحزب على مدى 13 عاما منذ 2001 ليتنحى عن رئاسة الحزب.

وفي أوت 2014 حيث كان الدستور حين ذلك يحظر على الرئيس، الإنتماء إلى أي حزب سياسي، بالاستناد إلى مبدأ عدم إنحياز رئيس الدولة. غير أن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في إستفتاء 16 أفريل الجاري، تمهد الطريق للرئيس للإنتماء لحزب سياسي.