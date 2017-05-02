تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها في كولومبيا

وكشفت تقاريرالإخبارية، أن طائرة من طراز "سيسنا" تحطمت في جبل ماجوي في مديرية سوندينا ماركا، بينما كانت تحلق ما بين توليدمايدا وغويامارال.

وقدم الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، تعازيه في ضحايا الطائرة. وكتب في تغريدة على تويتر: " تضامننا مع أهالي ضحايا الطائرة المتحطمة في سونديناماركا. 8 أشخاص فقدوا أرواحهم".

وقالت وسائلية إعلامية كولومبية، أن الحادث وقع في تمام الساعة 17:16 مساء، ويبدو أن كل الركاب الذين كانوا على متنها قد قتلوا" مضيفة أن فرق الطوارئ توجهت على الفور إلى موقع الحادث.