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بالصور..ملثمون يعتدون على مبنى القنصلية التركية في سويسرا

نشر يوم 2017/05/02 4803 0 النهار أون لاين بالصور..ملثمون يعتدون على مبنى القنصلية التركية في سويسرا
تعرضت القنصلية التركية في سويسرا، أمس الإثنين، لاعتداء من طرف ملثمين، حسبما أفادت به صحفية "ترك برس" الإلكترونية .

وكشف ذات المصدر، أن مجموعة من  الملثمين قاموا برشق الطلاء على مبنى القنصلية التركية وكتبوا باللون الأحمر" اقتلوا أردوغان" على موقف الحافلات وجدران الابنية قرب القنصلية.

وقالت القنصل العام التركية في زيوريخ، آسية نورجان ایبكجي، أن القنصلية تعرضت أمس الاثنين لاعتداء، وأن عناصر الشرطة أسرعت فورا إلى مكان الحادث، وأجرت التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وقالت ایبكجي أن الوضع في محيط القنصلية  هادئ. موضحة، أن العمال بدؤوا بإزالة الطلاء من موقف المبنى.

وأضافت ایبكجي، أن الاعتداء تسبب في اضرار مادية فقط في مبنى القنصلية، التي كانت في ذلك الوقت خالية من الموظفين.

 

 

 

 

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