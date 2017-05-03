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مقتل 12 عاملا في إنفجار داخل نفق سكة حديدية بالصين

نشر يوم 2017/05/03 4252 0 عطار براهيم مقتل 12 عاملا في إنفجار داخل نفق سكة حديدية بالصين
لقي 12 عاملا صينيا مصرعهم، أمس الثلاثاء، في إنفجار داخل نفق سكة حديدية في مقاطعة قويتشو، بجنوب غربي الصين بعد أن فشلت جهود الإنقاذ الوصول إليهم أحياء، بعد 14 ساعة من البحث كاملة حسبما أفادت به وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وشارك في عملية البحث، أكثر من 2000 من رجال الإنقاذ، والعاملين في المجال الطبي حاولوا بخفض كثافة  أول أكسيد الكربون، والغبار، للبحث عن العمال المحاصرين بعد وقوع الإنفجار، في نفق سكك الحديد قيد البناء، في محافظة  دافانغ، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا ومحاصرة 12 آخرين. وإنتهت أعمال الإنقاذ في الساعة الرابعة و45 دقيقة صباح اليوم الأربعاء.

وما تجري التحقيقات إلى غاية كتابة هذه الأسطر حول ملابسات الحادث الذي يشتبه، بأن سببه كان وقوع  إنفجارغازي، لأن النفق تشيشانيان، قيد البناء صمم ليمر بالتماس مع منطقة تحتوي على الفحم.

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