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ترامب يستقبل محمود عباس بالبيت الأبيض لاحياء عملية السلام

نشر يوم 2017/05/03 3330 0 rida benrachid ترامب يستقبل محمود عباس بالبيت الأبيض لاحياء عملية السلام
استقبل اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيت الأبيض.
وكشفت وسائل اعلام عالمية أن اللقاء الأول  بين الرئيسين تمحور حول امكانية  احياء عملية التفاوض من أجل السلام بين الفلسطنيين والكيان الصهيوني .
للإشارة فقد استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الفلسطيني، محمود عباس، شخصيا أثناء نزوله من سيارته في فناء البيت الأبيض.
الجدير بالذكر، أن هذا الاستقبال جاء بعدما استقبل ترامب في وقت سابق رئيس الوزراء الكيان الصهيوني، بنيامين ناتنياهو منذ قراية الشهرين.

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