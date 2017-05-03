بالصور.. هجوم بالصواريخ على معسكر لقوات حفظ السلام الأممية بمالي

أفادت مصادر اعلامية مالية عن تعرض قوات حفظ السلام الأممية في أزواد ومالي، معسكر "منيسما" في مطار تمبكتو بمالي الى هجوم بالصواريخ لم يتم التعرف على مصدرها لحد الآن.

وذكرت اذاعة "وات أف أم" أن سبعة جنود أصيبوا، اثر قصف بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر على معسر منيسما بمطار تمبكتو شمالي مالي، كما خلف الهجوم خسائر مادية كبيرة.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي يحتمل أن يكون ارهابيا وقع في حدود الساعة الواحدة ظهرا، كما لم تستبعد ذات المصدر أن تكون جماعة نصرة الاسلام والمسلمين الارهابية بقيادة إياد أغ غالي وراء الهجوم، والتي تبنت عدة عمليات في أنحاء مالي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت مصادر مغايرة عن سقوط خمسة جنود اثر هذا القصف في حين لم يتم التأكد من ذلك.