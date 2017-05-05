مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء برنامج الصحة "أوباما كير"

ووافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء "أوباما كير" الذي صدر منذ 7 سنوات،ليتم إبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية، الذي بادر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتبر الجناح الأكثر يمينية في الأكثرية الجمهورية أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفيدرالية كلفة باهظة، وأنه لا يعفي الدولة من إلتزاماتها في سوق ينبغي أن يترك تماما للقطاع الخاص بدون أي تدخل للدولة الفيدرالية. ويعرب المعتدلون عن القلق من الإرتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات وخسارة 14 مليون أمريكي تغطيتهم الصحية، إعتبارا من العام 2018 الذي تتخلله إنتخابات تشريعية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح قانونا مشابها لقانون "أوباما كير" حيث إجتمع مع مشرعين من داخل حزبه وطالبهم بتأييده.