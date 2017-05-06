اعتقال 6 أشخاص يشتبه في تورطهم باستغلال المهاجرين في ايطاليا

وحسبما أفادت به وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها، فإن هذه الاعتقالات التي جرت في "كالابريا" جنوب غرب إيطاليا، تعتبر سابقة من نوعها في إيطاليا حسب تشريع جديد هدفه القضاء على عمليات استغلال العمال الذين غالبيتهم من اللاجئين في قطاع الزراعة.

وأفاد ذات المصدر، أن مديرا بمركز استقبال اللاجئين واثنين من الموظفين يستبه في تخطيطهم باستغلال مهاجرين للعمل بطريقة غير شرعية وذلك بالتعاون مع شركات زراعية.

وكشفت الشرطة الإيطالية، أن التحقيقات ساهمت في العثور على حوالي 30 مهاجرا معظمهم من السنيغال والصومال كانوا يتقاضون ما بين 15 و20 يورو يوميا 22" دولار"، دون تسجيل الاجور مقابل دوام عمل مدته 10 ساعات يقضونه في جمع البطاطا والفراولة أورعي الأغنام.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم وضع اثنين من المشتبه فيهم رهن الاحتجاز و4 آخرين رهن الاقامة الجبرية، أما الثمانية الآخرين أمرتهم بمغادرة المنطقة.