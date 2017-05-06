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السعودية تسلم تركيا 16 شخصا يشتبه في صلتهم بمنظمة غولن

نشر يوم 2017/05/06 3031 0 أمينة/ج السعودية تسلم تركيا 16 شخصا يشتبه في صلتهم بمنظمة غولن
أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم السبت، أن السلطات السعودية اعتقلت 16 شخصا بتهمة تقديمهم الدعم المالي لمنظمة المعارض التركي فتح الله غولن وقامت بتسليمهم إلى تركيا.

وأوردت وكالة الاناضول، نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن الاستخبارات التركية لعبت دور أساسيا في الكشف عن الاشخاص المشتبه بهمه وتزويد السلطات السعودية بالمعلومات اللازمة عنهم.  موضحة، أن هؤلاء الاشخاص ينظمون رحلات حج وعمرة في السعودية ويرسلون عائداتها إلى منظمة غولن.

وبعد توقيف السلطات السعودية للأشخاص المشتبه فيهم قامت بترحيلهم خارج السعودية بعد اتخاد الإجراءات القانونية .

وأضاف ذات المصدر، أن  جهاز مكافحة الإرهاب في تركيا أشرف على إحضار الموقوفين على متن الطائرة من السعودية، وتم نقلهم بعد ذلك حسب ذات المصدر، إلى مديرية الأمن العامة في انقرة لإجراء التحقيقات اللازمة معهم. 

 

 

 

 

 

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