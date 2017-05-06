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انقاذ 651 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

نشر يوم 2017/05/06 67 0 مهدي فيراس انقاذ 651 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية أنقذت 651 مهاجرا قبالة السواحل الليبية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا. 

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الفرقاطة "كانارياس" المشاركة في مهمة مشتركة للاتحاد الأوروبي نفذت عملية الإنقاذ في وقت مبكر من اليوم السبت قبالة السواحل الليبية. 

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإنقاذ نفذت خلال الظلام الدامس، وأن المهاجرين ينتمون إلى عدة دول تقع جنوب الصحراء الكبرى، منوهة بأن الفرقاطة "كاناريس" أنقذت 1958 مهاجرا خلال أقل من ثلاثة أشهر قامت خلالها بدوريات عبر البحر المتوسط.

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