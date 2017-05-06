انقاذ 126 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تواصل البحرية الليبية انقاذ المهاجرين الغير شرعيين في عرض البحر المتوسط، القادمين من الدول الافريقية التي تعرف أوضاعا اجتماعيا واقتصادية صعبة ، حيث أنقذ قارب تابع للبحرية الليبية اليوم السبت 126 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال كانو يشقون البحر في قوارب الموت ، رغبة منهم في الوصول الى الضفة الأخرى من المتوسط والحلم المنشود حسبهم .

وأفاد بيان للبحرية بأن دورية تابعة لحرس السواحل اكتشفت قاربين قبالة طرابلس، تبين أن احدهما بدأت المياه تتسرب إليه فتم نقل ركابه على متن قارب الدورية، وتحريك القارب الثاني تجاه نقطة قاعدة طرابلس، وتقديم المساعدات الانسانية لركاب القاربين .