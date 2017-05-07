قوات أمريكية في كوريا الجنوبية تقيم وحدة للتجسس على بيونغ يانغ

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن السلطات الكورية الجنوبية، أن القوات الأمريكية المتمركزة في أراضيها تخطط لإنشاء وحدة متخصصة، شهر أكتوبر القادم، تحت لواء المخابرات العسكرية رقم 501 التابع للجيش الأمريكي الثامن، وسيطلق على هذه الوحدة الجديدة اسم "كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 524.

وستتولى هذه الوحدة عملية الحصول على معلومات عن كوريا الشمالية، من خلال المصادر البشرية والاتصال بوكالات المخابرات الأخرى، في الوقت الذي تتولى فيه مهمة تحليل المعلومات الاستخباراتية البشرية من الكتيبة 532 .

وحسب توقعات عدة مسؤولين في سيول، فإن القوات الأمريكية ستعتمد على منشقين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية وشخصيات أجنبية لها خبرة في شؤون كوريا الشمالية زاروا البلاد، ووكالات مخابرات أمريكية لجمع معلومات استخباراتية عن أكثر دول العالم عزلة.