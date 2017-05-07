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في نتائج أولية...ماكرون يتفوق على مارين لوبان

نشر يوم 2017/05/07 9979 0 مريم.ع في نتائج أولية...ماكرون يتفوق على مارين لوبان
توفق المترشح الفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة 58 بالمائة كنتائج أولية على منافسته مارين لوبان بنسبة لا تتعدى 48 بالمائة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأكدت مراسلة النهار هدى فتوان من فرنسا أن حوالي 66 ألف مكتب اقتراع عبر كامل التراب الفرنسي فتحت أبوابها صبيحة اليوم الأحد، ليحسم الفرنسيون قرارهم عبر الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس جديد للبلاد.

وأضافت ذات المتحدثة أن نسبة التصويت بلغت 28.23 بالمائة في حدود منتصف النهار، فيما أشارت أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت هذه الظهيرة. وفي نتائج أولية يتفوق إيمانويل ماكرون على مارين لوبان بنسبة 58 بالمائة مقابل 48 بالمائة في بعض المناطق والجزر الفرنسية. 

واختار مؤيدو فرانسوا فيون الذي خرج من المنافسة من الرئاسيات الفرنسية من الدور الأول أن يصوتوا إيمانويل ماكرون.

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