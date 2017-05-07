74 بالمائة نسبة تصويت الفرنسيين في الدور الثاني للرئاسيات

بلغت نسبة التصويت في الدور الثاني للرئاسيات الفرنسية، في نهاية عملية الاقتراع 74 بالمائة، حسبما أعلنت عنه مصادر اعلامية فرسنية وفق تقديرات أولية.

وكانت نسبة الانتخاب في الدور الأول أثناء اغلاق مراكز الاقتراع بلغت 78.69 بالمائة.