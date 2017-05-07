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74 بالمائة نسبة تصويت الفرنسيين في الدور الثاني للرئاسيات

نشر يوم 2017/05/07 861 0 rida benrachid 74 بالمائة نسبة تصويت الفرنسيين في الدور الثاني للرئاسيات
بلغت نسبة التصويت في الدور الثاني للرئاسيات الفرنسية، في نهاية عملية الاقتراع 74 بالمائة، حسبما أعلنت عنه مصادر اعلامية فرسنية وفق تقديرات أولية.
وكانت نسبة الانتخاب في الدور الأول أثناء اغلاق مراكز الاقتراع بلغت 78.69 بالمائة.

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