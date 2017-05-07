ماكرون يتفوق على لوبان ويعتلي عرش الايليزيه

لحظات قليلة بعد اغلاق مكاتب الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الفرنسية ما أن أعلنت فوز المرشح الوسطي المستقل ايمانويل ماكرون بالرئاسة فرنسا بنسبة 65,90 بالمئة مقابل 34,10 بالمئة لغريمته زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتفوق إيمانويل ماكرون، مرشح حركة "إلى الأمام"، للمرة الثانية على مارين لوبان ليعتلي كرسي قصر الايليزيه في عهد الجمهورية الخامسة.

وتأتي هزيمة زعيمة اليمين المتطرف بعد 15 سنة من هزيمة والدها في انتخابات الرئاسة الفرنسية سنة 2002.

وبعد اعلان النتائج الاولية لللانتخابات الرئاسية الفرنسية ألقت لوبان كلمة مقتضبة أمام مؤيديها هنأت ماكرون وتمنت له النجاح والتغلب على الصعاب التي تعترض طريقه، وحيت مرشحة اليمين المتطرف المنهزمة النتائج التاريخية التي تحصل عليها حزبها في الانتخابات الرئاسية وبلوغها الدور الثاني.

وذكرت رئيسة "الجبهة الوطنية" أنها لا تعتبر نتائج الانتخابات فشلا لحزبها الذي أصبح، وفقا لها، "أكبر قوة معارضة في البلاد".