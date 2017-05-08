الحرب الأهلية في السودان تشريد أزيد من مليوني طفل

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن ثلاثة من بين أربعة أطفال لا يذهبون إلى المدرسة في بلد عدد سكانه 12 مليونا.

وفي ذات السياق، نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن فالنتين تابسوبا ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أفريقيا، قوله "لا توجد أزمة لاجئين تقلقني الان أكثر من جنوب السودان".

وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد عامين من حصولها على الاستقلال من السودان، عندما أقال الرئيس سيلفا كير نائبه في 2013 وفر كثيرون من جنوب السودان إلى أوغندا وكينيا والسودان وإثيوبيا.

ورغم توقيع اتفاقية سلام في أوت عام 2015، إلا أن دولة جنوب السودان انغمست في مستنقع الحروب الأهلية بسبب تجدد الاشتباكات بين القوات المتناحرة وهي القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار.