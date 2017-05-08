كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية للحوار لحل الأزمة

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مقالا لصحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب"العمال" في كوريا الشمالية، الذي جاء تحت عنوان "لابد من إنهاء تاريخ المواجهة بين الكوريتين"، مفاده، أن "الحالة المأساوية القائمة في العلاقات بين الكوريتين خلال الـ 10 الأخير راجع إلى جماعة النظام المحافظ التي سعت للمواجهة السياسية والعسكرية".

وأوضحت الصحيفة، أن "تحقيق إعادة توحيد الكوريتين ذاتيا والسلام والازدهار عبر التصالح بين الكوريتين هو نداء دائم للأمة الكورية أجمعها، غير أن النظام ظل يدمر هذا التطلع القومي بلا هوادة".

وأضافت، أنه "لابد من إنهاء تاريخ المواجهة بين الكوريتين الذي استمر على أيدي الجماعة المحافظة، لنفتح عصرا جديدا للوحدة الذاتية بجمع صف أمتنا".