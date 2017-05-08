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الأمن الإسباني يوقف 3 مغربيين بتهمة الإرهاب

نشر يوم 2017/05/08 12 0 عمر.ت الأمن الإسباني يوقف 3 مغربيين بتهمة الإرهاب
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الإثنين، أن فرق الأمن اعتقلت 3 أشخاص من جنسية مغربية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها، أنه جرى توقيف شخصين في مدينة برشلونة أما الثالث في مدينة طنجة المغربية.

وأوضح المصدر، أن الموقوفين الـ 3 الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 عاما، يواجهون تهما بالتطرف الديني وتجنيد أشخاص لصالح تنظيم داعش الإرهابي ثم إرسالهم إلى بئر التوتر بسوريا والعراق.

وكشفت ذات المصدر، أنه بعد إجراءات التحقيقات مع المعتقلين، اتضح أنهم كانوا مكلفين أيضا من طرف التنظيم بتدريب الشباب المجند وتلقينهم تقنيات القتال.

للإشارة، اعتقلت السلطات الأمنية الإسبانية منذ أن رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة الرابعة في 26 جوان 2015، 162 إرهابيا في عمليات متفرقة داخل وخارج التراب الإسباني.

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