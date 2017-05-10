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برلين تضغط إقتصاديا على بيونغ يانغ على خلفية برنامجها النووي

نشر يوم 2017/05/10 1596 0 عطار براهيم برلين تضغط إقتصاديا على بيونغ يانغ على خلفية برنامجها النووي
صرح مسئولون حكوميون ألمان، أمس الثلاثاء، بأن برلين تعتزم تشديد العقوبات الاقتصادية، الموجهة ضد كوريا الشمالية، على خلفية برنامجها النووي، في إطار القرار الأممي الذي تم تمريره في نوفمبر، وما تبعه من إجراءات أوروبية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية .

وأشارت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، أن برلين تعتزم منع بيونغ يانغ، من   تأجير أملاك ترجع ملكيتها إلى سفارتها الكائنة في قلب العاصمة الألمانية، وقال السكرتير العام لوزارة الخارجية الألمانية، ماركوس إدرر، أنه ينبغي زيادة  الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

ومنعت الأمم المتحدة مثل هذه الاتفاقات التأجيرية التي قامت بها سفارات كوريا الشمالية، على مستوى العالم بوضوح، ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2321 والذي  تم تمريره في نوفمبر 2016 بعد إجراء بيونغ يانغ، لتجربتها النووية  الخامسة.

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