برلين تضغط إقتصاديا على بيونغ يانغ على خلفية برنامجها النووي

وأشارت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، أن برلين تعتزم منع بيونغ يانغ، من تأجير أملاك ترجع ملكيتها إلى سفارتها الكائنة في قلب العاصمة الألمانية، وقال السكرتير العام لوزارة الخارجية الألمانية، ماركوس إدرر، أنه ينبغي زيادة الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

ومنعت الأمم المتحدة مثل هذه الاتفاقات التأجيرية التي قامت بها سفارات كوريا الشمالية، على مستوى العالم بوضوح، ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2321 والذي تم تمريره في نوفمبر 2016 بعد إجراء بيونغ يانغ، لتجربتها النووية الخامسة.